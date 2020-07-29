Перемирие на Донбассе: Хомчак озвучил данные о погибших и раненых

С начала прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего / УНИАН

Единичные случаи нарушения всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе не носят системного характера, заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Об этом он подчеркнул на традиционном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, Хомчак сообщил, что режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера. С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня не было ни одного раненого и погибшего.

Также он отметил, что в районе проведения операции Объединенных сил ситуация стабильно контролируемая, больных COVID-19 нет.

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Напомним, с 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

В то же время в Кремле заявили, что не могут гарантировать прекращения огня на Донбассе.