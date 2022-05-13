Русские оккупанты подло убили украинца пулей в спину, когда тот попросился в туалет / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты зверским образом расстреливают украинских военнопленных и хвастают преступлениями перед своими родными. Соответствующий аудио перехват опубликовала Служба безопасности Украины.

Ее сотрудники сообщили, что данный перехват – еще одно доказательство нарушений российской армией Женевской конвенции по обращению с военнопленными.

В перехваченном телефонном разговоре россиянин рассказал матери, что вместе с сослуживцами расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения использовать туалет.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорит, в туалет сходи, и поедешь". Все, он пошел – мы его в спину", – рассказал россиянин.

Мать оккупанта особо спросила, "кому отдают" украинских военнопленных, на что тот ответил: "Да я же говорю – никому. Вот, его расстреляли".

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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