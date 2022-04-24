С Javelin и в "каске" ВСУ: в Сети стремительно набирает популярность патриотичный кот Бандера

Кот Бандера / Instagram/kit_bandera

В украинском сегменте Интернета набирает популярность профиль кота по имени Бандера. Хозяева позиционируют животное как патриота Украины.

Отметим, что кот Бандера имеет черно-белый окрас. А в его профиле в Instagram уже более 400 подписчиков и число почитателей стремительно растет.

"БандероКот с Прикарпатья. Выращен на домашнем молоке и сметане. Смелый и справедливый", - характеризуют своего питомца хозяева Бандеры.

Отметим, что на фото в своем профиле кот позирует с каске ВСУ, а также с игрушечным ПТРК Javelin.

Обратим внимание, что накануне праздника Пасхи в блоге кота был опубликован снимок Бандеры на фоне покрашенных яиц. Яйца покрашены в желтый цвет с синими рисунками в виде тонущего корабля, который идет в известном направлении, подсолнуха, синего трактора, гуся и слов из знаменитой песни "Ой у лузі червона калина…".

Ранее харьковчанка Анна, которая ведет блог-миллионник от лица своего кота Степана, вышла на связь, спустя две недели после того, как исчезла из Сети.

Девушка рассказала, что сейчас они в безопасности - волонтеры помогли выбраться им из Харкова и пересечь границу. Из Польши Степана и хозяйку переправили в безопасное место во Франции.

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