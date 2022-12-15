С таким врагом, как РФ, можно и нужно воевать до самого конца — Залужный

Главнокомандующий ВСУ поделился с генералом Марком Милли своим главным выводом активной войны с Россией.

Валерий Залужный / УНИАН

С таким врагом, как Российская Федерация, вполне возможно воевать до самого конца, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Об этом он написал в Facebook по итогам разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Актуализировал вопрос предоставления Силам обороны Украины вооружения, боеприпасов и техники, необходимых для сдерживания российской полномасштабной агрессии", — подчеркнул Залужный.

Также, как заявил главнокомандующий ВСУ, он поделился с генералом Милли своим главным выводом активной войны с Россией.

"С таким врагом не только нужно, но и вполне возможно воевать до самого конца", — подчеркнул Залужный.

Он выразил надежду по поводу дальнейшей действенной поддержки в реализации планов Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ранее Залужный заявил о том, что российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев.

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек... Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", — заявил Залужный.

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