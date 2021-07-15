Самая жаркая с 1881 года: ночь на 15 июля в Киеве побила все рекорды

В Киеве очень жарко / Reuters

Погода в Киеве побила очередной рекорд. Прошлая ночь, с 14 на 15 июля, стала самой жаркой за последние 140 лет.

Как отметили в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, ночь на 15 июля этого года в столице стала самой теплой с 1881 года.

"Температура под утро сегодня не опустилась ниже 22,8°, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°", - говорится в сообщении.

А в целом, с начала календарного лета в Киеве уже установлено 12 температурных рекордов.

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Напомним, погода в Украине в четверг, 15 июля, будет очень жаркой. Очень высокая температура воздуха продержится до 18 июля - синоптики говорят, что это будут самые жаркие дни лета 2021.

Как свидетельствует прогноз погоды от Укргидрометцентра, столбики термометров поднимутся до +33...+35 градусов. Самую жаркую погоду прогнозируют на Востоке страны - на Харьковщине, Луганщине и Донетчине.

Жара в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

В течение ближайшей недели столбики термометров поднимутся до рекордных +39 градусов. Самыми непростыми будут дни с 15 по 18 июля. Такой прогноз погоды озвучила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.

По ее словам, более-менее комфортные +30 градусов вернутся не раньше 20-21 июля, то есть максимальные температурные показатели на грани рекорда будут наблюдаться не меньше недели. Затем жара спадет.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине во второй половине июля 2021 будет жаркой. Днем столбики термометров покажут до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах будет еще жарче - до +40.