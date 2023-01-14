Сбиты десятки ракет: в ВСУ рассказали, откуда РФ ударила по жилому дому в Днепре

Российские оккупанты в субботу, 14 января, нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.
Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 – по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил в Facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он рассказал, что всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.
"Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты", - добавил Залужный.
Как уточнили в Командовании Воздушных сил ВСУ, 14 января российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.
Отмечается, что около 13:00 враг осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок с акватории Черного моря. Всего – 23 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.
Из истребителей Су-35 совершено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59, уточняется в сообщении.
Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепр).
При этом на востоке и юге страны противовоздушное сражение продолжается. Враг продолжает атаковать из самолетов тактической авиации.
В Командовании Воздушных сил уточнили, что в общей сложности в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет различных типов.
Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.
При этом число раненых вследствие ракетной атаки россиян по Днепру в субботу насчитывает уже 39 человек, также 5 человек погибло, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
"Российская ракета, которая сегодня попала по Днепру, ранила семерых детей. Младшему – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка тяжелая. В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали…", - сообщил он.
Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.
В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.
В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.
В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.
Читайте еще:
- Угроза новых бомбардировок: в ГУР назвали вероятную дату ракетного удара РФ
- РФ готовит новый ракетный удар по Украине: в Силах обороны назвали вероятные цели
- РФ готовит новый ракетный удар по Украине: куда могут целиться оккупанты