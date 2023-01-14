Сбиты десятки ракет: в ВСУ рассказали, откуда РФ ударила по жилому дому в Днепре

В общей сложности в настоящее время ВСУ за сутки уничтожили 25 из 38 ракет РФ различных типов.

ВСУ сбили десятки ракет РФ / vpk.name, mil.ru

Российские оккупанты в субботу, 14 января, нанесли массированные ракетные удары по территории Украины. С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.

Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 – по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил в Facebook Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он рассказал, что всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет.

"Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты", - добавил Залужный.

/ Facebook/CinCAFU

Как уточнили в Командовании Воздушных сил ВСУ, 14 января российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.

Отмечается, что около 13:00 враг осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 из восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок с акватории Черного моря. Всего – 23 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

Из истребителей Су-35 совершено 5 пусков управляемых авиационных ракет Х-59, уточняется в сообщении.

Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 из пяти дальних бомбардировщиков Ту-22м3 (одна из этих ракет попала в многоэтажку в Днепр).

При этом на востоке и юге страны противовоздушное сражение продолжается. Враг продолжает атаковать из самолетов тактической авиации.

В Командовании Воздушных сил уточнили, что в общей сложности в настоящее время уничтожено 25 из 38 ракет различных типов.

/ Facebook/kpszsu

Напомним, 14 января после объявления масштабной воздушной тревоги во многих областях Украины прозвучали взрывы.

При этом число раненых вследствие ракетной атаки россиян по Днепру в субботу насчитывает уже 39 человек, также 5 человек погибло, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

"Российская ракета, которая сегодня попала по Днепру, ранила семерых детей. Младшему – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка тяжелая. В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали…", - сообщил он.

Ранее сообщалось о том, что РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января.

В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. Он отметил, что на место попадания ракеты направляются все службы и призвал всех оставаться в укрытиях.

В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию. Пострадавших нет.

В КМВА подтвердили, что есть попадание в объект инфраструктуры. На месте уже работают все необходимые службы.

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