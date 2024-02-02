"Сбивают всё": Зеленский сообщил, что в Украину прибыли новые системы ПВО

Президент Украины сделал важно сообщение о новых возможностях противовоздушной обороны в Украине. Теперь ситуация в небе должна измениться.

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В Украину прибыли новые системы ПВО / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Picryl

Сегодня, 2 февраля, в традиционном вечернем обращении к гражданам, президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии в Украину новых систем ПВО.

"Главная новость на сегодня, новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат - в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично. Но системы - которые сбивают все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день", - сообщил президент.

Также он добавил правительство готовит новую международную работу для поддержания активности и решений о новых пакетах поддержки Украины.

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"Уже готовим международную работу следующих недель. Нужно еще больше активности ради нашей общей силы. Не только Украины и украинцев, не только Европы, а всех тех в мире, кто стремится к стабильности и ценит человеческую жизнь. Будут соответствующие форматы работы, будут новые пакеты поддержки Украины - готовим детали", - заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел важное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он заявил на своей странице в Telegram. На заседании рассматривали 5 важных вопросов. Одним из них является украинское производство дронов в 2024 году.

Также, Зеленский поблагодарил все страны-члены Европейского Союза за выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Об этом он сказал в ходе специального заседания Европейского совета. "Благодарен за решение относительно финансового инструмента для нас, для нашего народа, для Украины. Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро на четыре года. Это четкий сигнал, что Украина выстоит и что Европа выстоит", - отметил президент Украины.

К тому же, в Украине распространилась информация о том, что Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский. Об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

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