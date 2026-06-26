Пока СБУ сжигает российские НПЗ, НАБУ собирает данные о сотрудниках Службы – это угроза нацбезопасности, – эксперт

https://glavred.info/ukraine/sbu-nanosit-udary-po-rossii-a-nabu-sobiraet-personalnye-dannye-sotrudnikov-sluzhby-ekspert-soobshchil-ob-ugroze-nacbezopasnosti-10775921.html Ссылка скопирована

На фоне успешных спецопераций Службы безопасности Украины по уничтожению НПЗ и промышленности россии НАБУ активно собирает данные о секретных сотрудниках СБУ. Такая практика может представлять угрозу национальной безопасности Украины, особенно ввиду того, что часть детективов Бюро подозреваются в сотрудничестве с рф. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний.

Так, он прокомментировал опубликованные письма, которые НАБУ рассылает государственным учреждениям, с требованием предоставить списки секретных сотрудников СБУ.

"Сотрудники НАБУ подозреваются в сотрудничестве с рф, но при этом продолжают собирать информацию о секретных сотрудниках СБУ. Хотя именно Служба отвечает за операции, после которых горят российские НПЗ. Такая практика Бюро создает серьезные угрозы национальной безопасности", – отметил он.

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При этом, сообщил эксперт, никакого понятного правового обоснования таких запросов нет – просто массовый сбор информации.

"Возникают вполне логичные вопросы. На каком основании собираются данные? Зачем они нужны? Кто будет иметь к ним доступ? И кому эта информация может быть передана?" – спросил эксперт.

Он акцентировал внимание на закономерности: как только Украина наращивает удары по военным объектам на территории россии, как НАБУ и САП вдруг начинают активно интересоваться предприятиями ВПК или торпедируют структуры, непосредственно отвечающие за операции против рф. По его мнению, это свидетельствует о том, что борьба с коррупцией давно перестала быть главной функцией НАБУ и САП. В то же время мы видим системное давление на государственный аппарат и оборонный сектор, отметил он.

"НАБУ нуждается в срочной полной перезагрузке. В таких органах должны работать люди, которые доказали свою преданность государству, в частности, прошедшие службу в армии и понимающие цену безопасности страны", – подчеркнул эксперт.

В свою очередь, экс-советник директора ГБР, юрист Олег Шрам также обратил внимание на то, что противоправный сбор информации является не просто превышением полномочий НАБУ, из которого "утекло" много данных, но и создает серьезные угрозы нацбезопасности.

"Знаем много утечек информации из НАБУ через журналистов, общественных деятелей, депутатов и т.д. Неизвестно, куда эта информация может попасть, поэтому сбор, а тем более получение такой информации, НАБУ несет не только потенциальную, но и реальную угрозу нашей национальной безопасности и возможности СБУ выполнять возложенные на них задачи", — подытожил он.

Как сообщалось ранее, НАБУ направило в госорганы письма с требованием предоставить подробную информацию о секретных сотрудниках СБУ. Бюро просит у министерств и ведомств предоставить подробную информацию о сотрудниках СБУ за период с 2025 года по настоящее время.

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