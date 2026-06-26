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Зачем 27 июня нужно избавиться от ненужных вещей: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
26 июня 2026, 15:18
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По поверьям, 27 июня нужно было избавляться от лишних и ненужных вещей - старого, сломанного, "застоявшегося" в доме.
Какой 27 июня праздник
Какой 27 июня праздник / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 27 июня
  • Что можно делать 27 июня
  • Что нельзя делать 27 июня

В пятницу, 27 июня, православные верующие чтят память блаженного священномученика епископа Николая (Чарнецкого), блаженного священномученика Емельяна (Ковча), а также преподобного Самсона Странноприимца - врача и покровителя нуждающихся. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

День памяти блаженного Николая Чарнецкого

Николай Чарнецкий родился 14 декабря 1884 года в Галиции. Получив духовное образование в Риме, он принял священнический сан, а позже вступил в монашеский орден редемптористов. На протяжении многих лет занимался миссионерской деятельностью, духовно поддерживал верующих и служил Церкви в непростые исторические времена.

видео дня

В 1931 году Николай Чарнецкий был рукоположен в епископы. После установления советской власти Украинская греко-католическая церковь подверглась жестоким гонениям. В 1945 году епископа арестовали вместе с другими иерархами УГКЦ. Он прошел через тюрьмы, многочисленные допросы, ссылки и тяжелые лагерные испытания.

Даже находясь в заключении, Николай Чарнецкий не оставлял своего служения, поддерживая священников и верующих словом и молитвой. После многих лет страданий он скончался в 1959 году, став символом стойкости веры и преданности своему призванию.

Блаженный священномученик Емельян Ковч

Емельян Ковч родился 20 августа 1884 года на Гуцульщине в семье священника. После обучения в Риме был рукоположен в 1911 году.

Его пастырское служение пришлось на годы Первой и Второй мировых войн. Сначала он был военным капелланом Украинской Галицкой Армии, а затем долгие годы служил в Перемышлянах, где заслужил уважение и любовь прихожан благодаря своей самоотверженности и заботе о людях.

Во время немецкой оккупации отец Емельян спасал евреев и помогал всем, кто подвергался преследованиям, несмотря на смертельную опасность. За свою деятельность он был арестован гестапо.

В 1943 году священника отправили в концлагерь Майданек. Даже в нечеловеческих условиях он продолжал поддерживать заключенных разных национальностей и вероисповеданий, оставаясь для них духовной опорой. 25 марта 1944 года Емельян Ковч погиб в лагере. Его жизнь стала примером милосердия, мужества и безграничной любви к ближнему.

День памяти святого преподобного Самсона

Также 27 июня Церковь чтит преподобного Самсона Странноприимца, жившего в VI веке в Константинополе. Он происходил из состоятельной семьи, получил хорошее образование и овладел врачебным искусством. Однако свое богатство святой решил использовать во благо людей.

После смерти родителей Самсон раздал все наследство нуждающимся и посвятил свою жизнь служению Богу, приняв священнический сан.

Наибольшую известность он получил благодаря основанию больницы и приюта для бедных в Константинополе. Святой не только организовал помощь нуждающимся, но и лично лечил больных, зачастую бесплатно. Он был убежден, что забота о страждущем является служением самому Христу.

По церковному преданию, преподобный Самсон обладал даром исцеления. Одно из самых известных чудес связано с тяжелой болезнью императора Юстиниана I. После молитвы святого правитель выздоровел и в знак благодарности распорядился оказывать щедрую поддержку основанной Самсоном больнице, превратив ее в один из крупнейших благотворительных центров Константинополя.

Приметы 27 июня

  • Утром туман - ждите ясный и теплый день.
  • С запада быстро надвигаются темные облака - будет кратковременный ливень.
  • Липа уже обильно цветет - к теплому и урожайному лету.

Что нельзя делать 27 июня

Наши предки не советовали впускать в сердце гнев, оскорбления или конфликты с родными. Считалось, что ссоры в этот день могут нарушить домашнюю гармонию и навлечь трудности на семью. Также не поощряли дальние путешествия - верили, что они могут сложиться неудачно или доставить лишние хлопоты. Отдельно подчеркивалось: нельзя отказывать человеку, который просит помощи, ведь такой отказ может обернуться собственными потерями или сложными ситуациями в будущем.

Что можно делать 27 июня

В народной традиции 27 июня известен как день Самсона-Синогноя. Считалось, что именно в этот период часто приходят затяжные дожди, из-за которых скошенное сено не успевает высохнуть, портится и начинает прить. Этот день имел и символическое значение очищения пространства.

По поверьям, было хорошо избавляться от лишних и ненужных вещей - старого, сломанного, "застоявшегося" в доме. Верили, что так человек будто открывает простор для защиты и благополучия в семье. При этом исправные вещи советовали не выбрасывать, а отдавать нуждающимся.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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