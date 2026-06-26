Мгновение до катастрофы: дождь из лавы внезапно обрушился на туристов

Неожиданное извержение вулкана едва не закончилось трагедией для группы туристов. Раскаленные камни падали рядом с людьми, вызвав панику.

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Огромный раскаленный обломок ударился о горный склон и разлетелся на множество горящих фрагментов / Фото: Jam Press

Вы узнаете:

Почему обычное восхождение превратилось в борьбу за жизнь

Как туристы спасались от дождя из раскаленных камней

Что рассказала девушка, оказавшаяся в шаге от гибели

Во время восхождения на один из самых активных вулканов мира группа туристов пережила настоящий кошмар. Неожиданное извержение вулкана Фуэго в Гватемале сопровождалось выбросом раскаленных камней и лавы, которые начали падать совсем рядом с людьми.

На опубликованных кадрах видно, как огромный раскаленный обломок ударился о горный склон и разлетелся на множество горящих фрагментов. Туристы в панике бросились искать укрытие, один из участников похода схватил собаку на руки, а над кратером поднялось густое облако дыма. Об этом пишет Daily Star.

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Лава прожгла куртку туристки

Одной из участниц восхождения стала Хана Гарсия. После происшествия девушка опубликовала фотографии своей куртки, в которой образовалась большая прожженная дыра от раскаленного вулканического камня.

По словам туристки, поездка едва не закончилась трагедией.

"Я хотела, чтобы это был лучший день в моей жизни, но он чуть не стал последним", - написала она в соцсетях.

Лава прожгла куртку туристки / Фото: Jam Press

Позже Хана успокоила подписчиков, сообщив, что никто из группы серьезно не пострадал.

Девушка рассказала местным журналистам, что сначала снимала извержение на телефон, но затем подняла голову и увидела летящие в ее сторону камни.

"Я была в шоке, а потом просто побежала. Один кусок вулканической породы упал примерно в пяти сантиметрах передо мной и едва не попал в голову", - вспоминает туристка.

Туристы не ожидали такой опасности

Вулкан Фуэго считается одним из самых активных в Центральной Америке. Он регулярно выбрасывает газ, пепел и небольшие порции раскаленной породы примерно каждые 15–20 минут.

Маршрут к Фуэго проходит через популярный многодневный поход на соседний вулкан Акатенанго. От базового лагеря туристам приходится спускаться в седловину, а затем подниматься по крутым пепловым склонам, чтобы увидеть извержения с безопасного расстояния.

Туристы не ожидали такой опасности / Фото: Jam Press

По словам Ханы, гиды и участники знали об активности вулкана, однако не ожидали, что камни начнут падать именно на их стороне хребта.

Несмотря на пережитый страх, девушка призналась, что теперь воспринимает произошедшее как незабываемый жизненный опыт.

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Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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