Сдача Крыма неизбежна, освободить полуостров можно до нового года - Маломуж

Российские оккупанты уже пытаются формировать варианты ухода из Крыма. Им дано указание сформировать эвакуационные планы.

https://glavred.info/ukraine/sdacha-kryma-neizbezhna-osvobodit-poluostrov-mozhno-do-novogo-goda-malomuzh-10492225.html Ссылка скопирована

Николай Маломуж спрогнозировал сроки освобождения Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж назвал условия, при которых Силы обороны Украины могут осенью зайти в оккупированный Крым и освободить полуостров.

"Мы зайдем в Крым на плечах у россиян, которые будут отступать в Запорожской и Херсонской областях, и будем двигаться дальше, уничтожая российский флот, логистику, мосты и резервы, которые есть на полуострове. Это то, что мы сегодня и делаем", - сказал Маломуж в интервью изданию Главред.

По словам генерала, армейские склады противника уже уничтожены на севере Крыма. Также уничтожен дивизионный склад и нефтебазы, которые обеспечивали Черноморский флот РФ и ее войска. Без боеприпасов и топлива российский флот превратится в просто посудины на море, которые уже исчерпали свой ресурс, а именно ракеты Калибр. Техника, которая не движется без горючего, просто не будет работать.

"Поэтому в данной ситуации вполне реально создать прекрасные предпосылки, и тогда осенью мы сможем зайти в Крым и быстро его освободить. Если мы нейтрализуем все резервы врага, и в Крыму не останется мощных огневых мощностей, там начнется паника", - сказал Маломуж.

Генерал добавил, что, по его оперативным данным, российские оккупанты уже пытаются формировать варианты ухода из Крыма. Им дано указание сформировать эвакуационные планы.

"Это значит, что в России понимают: сдача Крыма неизбежна. А если так произойдет, это будет Армагеддон для них. При наиболее оптимистичном сценарии, можно освободить Крым даже до нового года", - резюмировал Маломуж.

Смотрите видео интервью Николая Маломужа Главреду:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Освобождение Крыма

Украинские официальные лица постоянно подчеркивают, что среди поставленных перед ВСУ задач остается деоккупация Крымского полуострова, что, соотвественно, предусматривает и лишение противника "сухопутного коридора" через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск.

4 августа руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что коллаборанты, находящиеся на территории временно оккупированного Крыма, уже готовы к "жесту доброй воли".

Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман считает, что украинские военные могут освободить Крым уже к Рождеству, то-есть до конца 2023 года. Когда ВСУ подойдут к Крыму, российские оккупанты сразу капитулируют.

Другие новости: