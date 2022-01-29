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"Сделать сам такой выстрел он не мог": в части "днепровского стрелка" загадочно погибли солдаты

29 января 2022, 13:06

В воинской части 3021 в Днепре, где произошла жуткая стрельба 27 января, при странных обстоятельствах погибли солдаты.

На фото Андрей Киба, Мансур Мансурович / коллаж ТСН

После стрельбы в Днепре, которую устроил Артемий Рябчук, всплыли жуткие детали о травле и "дедовщине" в воинской части 3021, а также загадочной гибели двух солдат.

Как сообщает ТСН, Мансур Вержаковский в 2017 году потерял сына, который служил в этой же части, где произошла стрельба 27 января и погибли 5 человек.

"Мой сын, 19-летний Мансур Мансурович, попал в Нацгвардию в конце 2017 года. Призвали служить в Днепре, в воинской части 3021. Сам он из Кировоградской области. Ровно через два месяца мне позвонили и сказали, что мой сын совершил самоубийство", — рассказал отец погибшего воина Мансур Вержаковский.

За день до этого, с его же слов, с ним созвонился сын и попросил поговорить со "старшим". После этого отключился. Спустя время он снова позвонил и попросил распечатать ему выписку из банка, потому что с карточки якобы пропали 200 гривен.

"До армии он работал и получал зарплату. Когда ушел служить, зарплатную карту оставил дома, потому что копил на машину. Думал, что за два года сможет собрать нужную сумму. Моя жена сделала ему на свое имя карточку и отправила в часть — мы на нее время от времени переводили деньги. В какой-то момент супруге начали приходить сообщения, что кто-то неправильно вводит код карточки и пытается снять наличку", — добавляет Мансур.

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Так продолжалось определенное время. 17 января 2019 года семье Вержаковских позвонили из части и сообщили о смерти сына.

"Пуля попала в шею, вышла через голову. Независимый судмедэксперт нам сообщил, что траектория пули не природная. Физически сделать сам такой выстрел он не мог", — говорит мужчина.

Он также нашел разбежности в деле и фотографиях с места происшествия.

"На фотографиях, которые нам с трудом удалось получить, есть предсмертная записка со словами "Мама и папа, я вас люблю". Хотя в протоколе осмотра места происшествия ее нет. Помимо этого на кулак надета перчатка. Плюс разобранный автомат — на нем отсутствует крышка затворного механизма. Можно заступать в караул без крышки? Нет. При этом в сфотографированном номере оружия, которое позже появилось в деле, уже есть эта затворная крышка", — акцентировал Мансур.

Отмечается, что дело о смерти Мансура Мансуровича пытались закрыть четыре раза. Сейчас, по словам отца, его снова открыли.

"Гроб с сыном открыть не позволили"

Еще одну страшную историю рассказала мама другого погибшего солдата Анна Киба. Ее 20-летний сын Андрей Киба погиб при загадочных обстоятельствах в этой же части — 3021 — в июле 2019 года, спустя 2,5 месяца с начала службы. Он родом из Кировоградской области.

"В официальных документах написано, что его тело нашли на одном из постов "Южмаша". Хотя раньше сын нам говорил, что он постоянно стоит на заброшенном заводе, который уже несколько лет не работает. Там нет камер наблюдения. А ставили солдат туда потому, что там цветного металла на миллионы гривен", — рассказала Анна Киба.

Она также добавила, что обстоятельства смерти своего сына все еще ей неизвестны. Следствие якобы не признавало ее потерпевшей стороной около трех месяцев. Возникли у них и трудности с тем, как забрать тело военнослужащего из морга в Днепре.

"Мы из Кропивницкого. На следующий день после того, как нам сообщили о смерти сына, мы поехали в часть на опознание. Со мной были муж, кум и водитель. Утром мы были уже там. В морг забрали кума, а не нас с мужем, которые должны были бы идти на опознание. Нас же повели к женщине-следователю, которая рассказывала мне ужасные вещи. Такое чувство, будто она хотела добить. Намеревалась даже отправить меня в больницу на "скорой", но я отказалась", — говорит Анна.

Тело Андрея из Днепра вывезли около четырех часов дня. Анне, с ее же слов, сказали, что морг закрывается — сына можно забрать, но без документов.

"Тело мы забрали в субботу, а документы нам могли отдать только в понедельник. Андрея везли в машине скорой помощи. Сопровождали трое военных. Мы ехали на автомобиле сзади. По дороге мне стало очень плохо. Мы остановились, чтобы я перевела дух. В этот момент "скорая" уехала. Через пять минут я пришла в себя, и мы снова поехали, но догнать автомобиль с сыном не смогли — он буквально пропал", — добавляет женщина.

К девяти часам вечера женщина со своим супругом вернулись домой. "Скорую" с телом сына они разыскать так и не смогли. В морге, в который должны были его привезти, сказали, что к ним он не поступал.

"Мы не понимали, куда он делся. Мы же ехали по одной дороге в одно и то же место. Если они потерялись, у всех же есть телефоны, навигаторы. Исчезнуть они не могли нигде. Утром следующего дня мне позвонили из морга и сказали, что привезли солдата. Патологоанатом позже заявил, что в морг его доставили только в четыре часа утра. Где можно было быть все это время? Мне кажется, что это было сделано специально. Возможно, я хоронила не своего ребенка", — акцентировала Анна.

Гроб с сыном женщине открыть не позволили, сославшись на то, что тело уже начало значительно разлагаться.

"Я считаю, что мой сын стал свидетелем того, чего не должен был видеть. Его убрали. Вообще, о каких-то конфликтах он не рассказывал, но говорил, что ту работу, которую поручали делать "старшекам", они перекладывали на молодых солдат-срочников. Доходило до того, что они руками толкали вагон поезда. Так или иначе уже 2,5 года нам меняют следователей, Все это время я до конца не знаю, кого похоронила", — отметила Анна Киба.

Напомним, утром 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения.

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук на суде признал свою вину. Он раскаялся в совершении преступления и попросил отправить его в СИЗО.

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