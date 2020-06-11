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Дело Стерненко: названы дата и время заседания суда

11 июня 2020, 19:54

Заседание суда по делу активиста состоится в Киеве.

Суд будет избирать меру пресечения активисту в пятницу – Сергей Стерненко
В пятницу суд будет избирать меру пресечения Сергею Стерненко / УНИАН

Активист из Одессы Сергей Стерненко сообщил, что заседание суда по его делу пройдет в пятницу, 12 июня.

Стерненко в Facebook поделился, что завтра меру пресечения ему будет избирать Шевченковский райсуд Киева.

По его словам, начало заседания запланировано в 14:00, судья – Владимир Бугель.

"Заседание по избранию мне меры пресечения назначено на завтра… в Шевченковском районном суде г. Киева…", – отметил активист.

Напомним, Сергей Стерненко писал, что в Службе безопасности Украины ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса – по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года на Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Ивана Кузнецова и Александра Исайкула. Активист смертельно ранил Кузнецова.

Сергей Стерненко суд
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