Дело Стерненко: названы дата и время заседания суда

В пятницу суд будет избирать меру пресечения Сергею Стерненко / УНИАН

Активист из Одессы Сергей Стерненко сообщил, что заседание суда по его делу пройдет в пятницу, 12 июня.

Стерненко в Facebook поделился, что завтра меру пресечения ему будет избирать Шевченковский райсуд Киева.

По его словам, начало заседания запланировано в 14:00, судья – Владимир Бугель.

"Заседание по избранию мне меры пресечения назначено на завтра… в Шевченковском районном суде г. Киева…", – отметил активист.

Напомним, Сергей Стерненко писал, что в Службе безопасности Украины ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса – по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года на Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Ивана Кузнецова и Александра Исайкула. Активист смертельно ранил Кузнецова.