Шантаж и дезинформация: Киев обвинил Москву в блокировании Нормандского формата

Встреча лидером втран Нормандского формата / Reuters

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в ходе заседания в Брюсселе Комиссии Украина — НАТО сообщил послам государств Альянса о ситуации с безопасностью на востоке Украины и вокруг временно оккупированного РФ Крыма и Севастополя.

Как сообщает пресс-служба Минреинтеграции, он ознакомил международных партнеров с ходом консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ).

Особый акцент был сделан на объяснении тактики российской стороны, которая отказывается выполнять взятые на себя обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию части украинских территорий.

"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации. Главное - в НАТО есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственное за его решение и ни в коем случае не является "посредником", - подчеркнул Резников.

Отмечается, что во время встреч обсуждались конкретные шаги, которые позволят сохранить высокую динамику контактов между Украиной и НАТО на политическом уровне, а также быстрее двигаться для достижения совместимости.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходиммо внести изменения в Минские соглашения. Он добавил, что, помимо США, в нормандских переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.

По мнению Зеленского, для разрешения российско-украинского конфликта на Донбассе следует проводить работу в рамках нормандского формата, вести прямой диалог с Путиным и подключать к вопросу Вашингтон.