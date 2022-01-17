Школьники смогут оплатить учебу: программу "тысяча Зеленского" расширят

В Украине расширят выплаты по программе еПоддержка / УНИАН

В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о расширении возможностей использования средств по программе еПоддержка.

Об этом шла речь на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством главы государства, сообщается на сайте президента Украины.

Школьники смогут оплатить образование

Кроме того, Министерство образования и науки Украины предоставило на совещании предложения по расширению программы на детей 14-18 лет. "В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование", - говорится в сообщении.

Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.

Выплаты лицам 60+

Кроме того, также рассматривался вопрос о выплатах "ковидной тысячи" вакцинированным пенсионерам.

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В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе еПоддержк" вакцинированными лицами старше 60 лет.

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Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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