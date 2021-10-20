Шмыгаль назвал дату поступления кредита МВФ

Деньги МВФ ожидаются в ноябре / Телеграф

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время может принять решение о выделении Украине первого транша кредита. Речь идет о сумму в 700 млн долларов.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соответствующее решение ожидается в ноябре текущего года.

Об этом этом он заявил на заседании правительства 20 октября.

"На этой неделе достигнуты позитивные договоренности на рабочем уровне с МВФ. Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, в Международном валютном фонде заявили об успешном завершении миссии в Украине, которая работала с 21 сентября по 18 октября. Это позволит Фонду выделить нашему государству 700 млн долларов.

Кроме того, по словам представителей МВФ, успешное завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продление программы.

Также ранее стало известно, что до конца текущего года Международный валютный фонд перечислит Украине не один, а два транша. Это станет возможным при условии договоренностей сторон о продлении нынешней программы stand-by.

Украина и МВФ