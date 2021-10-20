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Шмыгаль назвал дату поступления кредита МВФ

20 октября 2021, 14:17
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Договоренности на рабочем уровне между Украиной и МВФ уже достигнуты.

Купюры МВФ
Деньги МВФ ожидаются в ноябре / Телеграф

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время может принять решение о выделении Украине первого транша кредита. Речь идет о сумму в 700 млн долларов.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, соответствующее решение ожидается в ноябре текущего года.

Об этом этом он заявил на заседании правительства 20 октября.

"На этой неделе достигнуты позитивные договоренности на рабочем уровне с МВФ. Мы ожидаем, что уже в ноябре совет МВФ утвердит новый транш в размере около 700 млн долларов", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, в Международном валютном фонде заявили об успешном завершении миссии в Украине, которая работала с 21 сентября по 18 октября. Это позволит Фонду выделить нашему государству 700 млн долларов.

Кроме того, по словам представителей МВФ, успешное завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продление программы.

Также ранее стало известно, что до конца текущего года Международный валютный фонд перечислит Украине не один, а два транша. Это станет возможным при условии договоренностей сторон о продлении нынешней программы stand-by.

Украина и МВФ

  • В середине сентября миссия Международного валютного фонда начала свою работу по пересмотру программы stand-by в Украине.
  • Представители МВФ должны оценить независимость Нацбанка, судебной и антикоррупционной реформ, проекта госбюджета на 2022 год.
  • Очередной транш, который может получить Украина, составляет более $750 млн.
  • Программа МВФ заканчивается в декабре этого года.
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