Шмыгаль получил в подарок самый большой арбуз

Ягоду главе правительства презентовали в Херсонской области.
Во время официального визита в Херсонскую область премьер-министр Денис Шмыгаль получил самый большой арбуз летнего сезона 2020 года.
Как информирует Укринформ, вес ягоды составил 27,7 кг.
"Я хотел бы вручить премьер-министру отличительный признак нашего региона, выращенный на полях Херсонщины - самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.
По словам чиновника, QR-код позволит не только полакомиться сладкой ягодой, но и получить пользу от пиршества. По нему можно перейти на информационный портал и познакомиться с туристическими локациями региона.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Запорожскую область. В частности, президент был в Запорожье на острове Хортица, там козак саблей разрубил огурец, который лежал на руке украинского лидера.
Советница главы Запорожской областной госадминистрации по вопросам реализации гендерной политики Татьяна Ковылина сообщила, что козак Андрей Лозовой, который разрубил огурец на руке президента Владимира Зеленского, идет в политику.