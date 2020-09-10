Шмыгаль получил в подарок самый большой арбуз

Шмыгалю подарили самый большой арбуз сезона / Фото: Укринформ

Во время официального визита в Херсонскую область премьер-министр Денис Шмыгаль получил самый большой арбуз летнего сезона 2020 года.

Как информирует Укринформ, вес ягоды составил 27,7 кг.

"Я хотел бы вручить премьер-министру отличительный признак нашего региона, выращенный на полях Херсонщины - самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом", - заявил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По словам чиновника, QR-код позволит не только полакомиться сладкой ягодой, но и получить пользу от пиршества. По нему можно перейти на информационный портал и познакомиться с туристическими локациями региона.

/ Фото: Укринформ