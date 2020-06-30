Уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде: с 1 июля водителей ждет "сюрприз"

В Украине с 1 июля ужесточат штрафы за нарушение ПДД / УНИАН

Для водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде, в Украине с 1 июля ужесточат меры наказания. За вождение в состоянии алкогольного опьянения вводят уголовную ответственность. Также увеличились штрафы до 51 тысячи гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.

Об этом сообщают Украинские новости.

По информации, ужесточения мер наказания предусмотрены в законе № 2617-VIII, который Верховная Рада приняла еще в ноябре 2018 года. Закон должен был вступить в силу с 1 января 2020 года, однако дату перенесли на полгода.

Отмечается, что за нетрезвое вождение водитель получит судимость по новой статье Уголовного кодекса 286-1 УК - даже в том случае, если за правонарушение его задержат впервые.

Как сообщается, информация о судимости будет находится в электронной базе данных Национальной полиции, даже если будет погашена позже. А в справке об отсутствии/наличии судимости запись о привлечении к уголовной ответственности будет отображаться всегда.

Штрафы

При первом нарушении предусмотрены штрафы от 17 до 32 тысяч гривен (от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан), а также лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

При повторном правонарушении - штраф до 51 тысячи гривен с лишением права управлять транспортным средством от 2 до 3 лет.

Уголовная ответственность наступает в таких случаях:

вождение в нетрезвом состоянии ("управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции");

допуск за руль другого нетрезвого лица ("передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов");

отказ водителя пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения или относительно употребления таких лекарственных препаратов;

употребление алкоголя после остановки полицией или после ДТП, но до медицинского освидетельствования — чтобы исключить случаи, когда водители таким образом пытались избежать ответственности ("употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием алкоголя, наркотиков, а также лекарственных препаратов, изготовленных на их основе (кроме входящих в официально утвержденный состав аптечки или назначены медицинским работником), или после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского, до проведения уполномоченным лицом медицинского освидетельствования — или до принятия решения об освобождении от такого освидетельствования").

Читайте также"Ручные" штрафы и дорогое оспаривание: как работает автофиксация нарушений ПДДНапомним, ранее в Украине появилось приложение-фиксатор нарушений ПДД. Используя dashcamUA, водители могут доказать свою правоту на дороге и помочь привлечь к ответственности тех, кто не соблюдает правила дорожного движения.

Что интересно, теперь любой человек может зафиксировать нарушение ПДД и при помощи установленного на свой смартфон приложения передать факт нарушения сразу в полицию.

Примечательно, нарушителю в итоге придет так называемое письмо счастья с штрафом, а тому, кто его заложил – 20% от суммы, на которую оштрафуют водителя.