Штурм РФ захлебнулся: на Донбассе ВСУ "покрошили" оккупантов, у врага потери

Бойцы ВСУ отразили вражеский штурм / Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении оккупанты РФ ведут оборонительные действия и пытается улучшить тактическое положение в отдельных районах, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в вечерней сводке, оккупанты обстреливалм из ствольной и реактивной артиллерии окрестности и город Харьков, а также районы населённых пунктов Уды, Дементьевка, Лебяжее, Песчаное, Замуловка, Петровка, Питомник, Мосьпаново, Коробочкино, Слатино, Светличное, Шевеловка, Перемога, Верхний Салтов, Новое и Байрак. Недалеко от Дементьевки украинские подразделения дважды отбили штурм российских подразделений и отбросили их обратно. Также войска РФ нанесли авиаудар вблизи Петровки.

На Славянском направлении российские войска пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Ведутся обстрелы из миномётов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Мазановки, Краснополья, Гусаровки, Новопавловки, Красного, Вернополья и Крестища. Наступательные действия врага в районе населённого пункта Богородичное, в результате огневого поражения, захлебнулись. оккупанты, с потерями, отошли.

На Краматорском направлении враг осуществил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Карповка, Славянск и Кривая Лука. Авиаудар зафиксирован вблизи Татьяновки.

Силы обороны Украины нанесли мощное огневое поражение по позициям противника в Верхнекаменском районе, чем заставили подразделения врага отойти от населённого пункта.

На Бахмутском направлении российские подразделения обстреливали позиции украинских войск вблизи Спирного, Ивано-Дарьевки, Нью-Йорка и в районе Углегорской ТЭС. Наносили авиаудары недалеко от Берестового и Покровского.

При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты безуспешно пытались вести наступление в районах населённых пунктов Спорное и Ивано-Дарьевка. Понесли потери и отошли.

Продолжаются бои вблизи Веселой Долины.

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Напомним, ранее министр обьроны Алексей Резников заявил о том, что наиболее приемлемым для РФ сценарием окончания войны является добровольный выход оккупантов с территории Украины.

Министр обороны не исключил, что он будет разбит на несколько цепочек. Сначала ВСУ выйдут на позиции до 24 февраля текущего года, а дальше возможны переговоры по статусу оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма.

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