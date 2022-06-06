Штурм захлебнулся: ВСУ разбили подразделения РФ под Изюмом, у врага потери

ВСУ отразили атаку врага под Изюмом / Фото Reuters

На Славянском направлении российские оккупанты ведут подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Для восполнения потерь, понесшей группировку войск, враг осуществляет подготовку личного состава на территории Российской Федерации, говорится в сводке, опубликованной в Facebook.

В свою очередь подразделения ВСУ успешно отразили штурм на направлении населенного пункта Долгенькое.

"Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел", - добавили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на Славянском направлении

Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины остановили наступление российских оккупантов на Славянском направлении.

Как сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, украинские защитники сумели отодвинуть силы врага.

По данным представителя Минобороны, наступление оккупантов было остановлено сразу у нескольких населенных пунктов.

Читайте такжеВСУ отразили атаку врага на Херсонщине: рашисты отошли с большими потерями

Смотрите новости Донбасса онлайн

Читайте еще: