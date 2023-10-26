"Штурмовать некому, три калеки": оккупант рассказал о бешенных потерях РФ

Российский оккупант признался, что украинские военные мастерски уничтожают врага.

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Оккупант рассказал о бешенных потерях / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российское командование бросало на штурм оккупантов, чтобы те захватили украинские позиции. Но ВСУ уничтожают врага и наносят ему бешеные потери. Об этом признался российский солдат в разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины. Видео уже разлетелось в Сети.

Он признался, что у РФ настолько большие потери, что уже "штурмовать некому".

"Ты что там, как дела, вас хоть не задействуют в штурме? ... Прогнозы оставляют желать лучшего. У нас тоже уже штурмовать некому. Три калеки", - говорят оккупанты. видео дня

Смотрите видео с перехватом разговора оккупантов:

Оккупанты рассказали о бешенных потерях / фото: скриншот

Ситуация в Авдеевке

Ранее сообщалось, что российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ под Марьиной и Авдеевкой и несут колоссальные потери. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун сообщил о смене фронта на Донбассе. По его словам, у России нет потенциала захватить новые территории и осуществить прорыв. Эксперт прокомментировал ход боевых действий на Купянском и Авдеевском направлении фронта.

Напомним, ВСУ назвали рекордные потери в боях за Авдеевку. С момента начала массированного наступления на Авдеевку противник потерял ранеными и убитыми более 5 тысяч солдат. Некоторые подразделения врага начинают бунтовать.

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