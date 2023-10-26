"Штурмовать некому, три калеки": оккупант рассказал о бешенных потерях РФ

Российское командование бросало на штурм оккупантов, чтобы те захватили украинские позиции. Но ВСУ уничтожают врага и наносят ему бешеные потери. Об этом признался российский солдат в разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины. Видео уже разлетелось в Сети.
Он признался, что у РФ настолько большие потери, что уже "штурмовать некому".
"Ты что там, как дела, вас хоть не задействуют в штурме? ... Прогнозы оставляют желать лучшего. У нас тоже уже штурмовать некому. Три калеки", - говорят оккупанты.видео дня
Смотрите видео с перехватом разговора оккупантов:
Ситуация в Авдеевке
Ранее сообщалось, что российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ под Марьиной и Авдеевкой и несут колоссальные потери. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
Генерал-майор запаса и бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун сообщил о смене фронта на Донбассе. По его словам, у России нет потенциала захватить новые территории и осуществить прорыв. Эксперт прокомментировал ход боевых действий на Купянском и Авдеевском направлении фронта.
Напомним, ВСУ назвали рекордные потери в боях за Авдеевку. С момента начала массированного наступления на Авдеевку противник потерял ранеными и убитыми более 5 тысяч солдат. Некоторые подразделения врага начинают бунтовать.
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