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Си Цзиньпин не смог повлиять на желание Путина уничтожить Украину - Белый дом

23 марта 2023, 07:25
Атаки на Запорожье и Киевскую область 22 марта говорят о том, что президент страны-агрессора Путин не изменил своей тактики после "высокой" риторики о мире.

Джон Кирби, ракетный удар по Запорожью
Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев, заявил Джон Кирби / Фото defense.gov, сайт Кремля, ГосЧС

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире не изменили желание Кремля уничтожить Украину. Доказательство этому - атаки на Запорожье и Киевскую область, которые устроили российские оккупационные войска 22 марта. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", - заявил Кирби на брифинге.

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По его словам, заявления Путина и Си о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН являются ироническими.

"Поэтому он (Путин – ред.) точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий в Украине", - отметил представитель Белого дома.

Кирби также подчеркнул, что Соединенные Штаты негативно относятся к любым усилиям облегчить международную изоляцию Путина и его режима.

"Мы не поддерживаем никаких попыток укрепить его экономику или сделать ее здоровее", - подчеркнул представитель Белого дома.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

21 марта по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина был подписан договор. Также стороны сделали заявление о войне в Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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