"Ситуация меняется очень сильно": мэр Житомира предупредил о вторжении армии Лукашенка в Украину

Мэр Житомира предупредил о вторжении армии Лукашенка в Украину / скриншот

Беларусь может присоединиться к России в войне против Украины. Такая вероятность увеличилась в последние дни.

В комментарии "Суспильному" мэр Житомира Сергей Сухомлин напомнил, что ранее шанс развития такого варианта событий был минимальным, но все изменилось.

"Идет попытка втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Если несколько недель назад я говорил, что вероятность нападения со стороны Беларуси невысокая, то сейчас ситуация меняется очень сильно", - заявил Сухомлин.

Напомним, советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив также подтвердил, что риск вторжения в Украину армии Беларуси увеличивается из-за того, что Россия перебросила на территорию РБ свои дополнительные силы.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, заявив, что их страну втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Но именно от граждан страны сейчас зависит очень многое, считает президент Зеленский.

Читайте также: