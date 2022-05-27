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"Ситуация становится более запутанной": в Пентагоне оценили успехи ВСУ и армии РФ на Донбассе

27 мая 2022, 08:24

Войска РФ имеют огромное численное преимущество. Сейчас Россия развернула в Украине 110 БТГ. Большинство - на Юге, а остальные воюют в районе Донбасса.

военный, война в Украине
В районе Харькова Украина продолжает контрнаступление, оттесняя российские войска на Восток, ближе к границе / Фото УНИАН

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби оценил ситуацию на войне в Украине и заявил, что ни одна из сторон не достигла значительного прогресса.

По его данным, бои в районе между Херсоном и Николаевом продолжаются, украинские и российские войска имеют столкновения каждый день.

"Украинцы оценили бы это как прогресс, поскольку удерживают россиян от наступления на Николаев. И это не так уж мало", - сказал Кирби на брифинге.

В районе Харькова Украина продолжает контрнаступление, оттесняя российские войска на восток, ближе к границе.

В то же время на Донбассе, по словам Кирби, ситуация становится более запутанной.

"Я имею в виду, что каждый день происходят столкновения и бои, иногда за маленькие хутора и села, иногда - за большие города, где россияне могут добиться успехов, но на следующий день теряют эти достижения. Поэтому буквально каждый день некоторые территории переходят из рук в руки", - сказал он.

Представитель Пентагона уточнил, что речь идет о ситуации на северо-востоке Донецкой области, недалеко от Северодонецка и Лисичанска, где "россияне продолжают добиваться очень постепенного прогресса, продвигаясь на запад в пределах Донбасса".

Однако в направлении Славянска и Краматорска "они не добились значительного прогресса", - отметил он.

Кирби добавил, что войска РФ имеют огромное численное преимущество. Сейчас Россия развернула в Украине 110 оперативно-батальонных тактических групп. Большинство - на Юге, а остальные группировки разобщены и воюют в районе Донбасса.

Тем временем в Институте изучения войны сообщили, что российские оккупанты продолжают продвигаться к югу и западу от Попасной в направлении Бахмута. Однако темпы наступления замедляются.

Фото understandingwar.org

В четверг, 26 мая, армия РФ продолжала наступление в районе Северодонецка. По прогнозу экспертов ISW, российские войска в ближайшие дни попытаются полностью окружить район Северодонецк-Лисичанск, чтобы получить тактическое преимущество.

Российские войска пытались взять под контроль Устиновку, что примерно в 15 км к юго-востоку от Северодонецка. Украинские войска укрепили свои позиции в районе Золотое-Орехово, где их оцепили российские войска.

Также войска РФ продолжали продвижение в Донецкой области к югу и западу от Попасной. Войска так называемых "ДНР" и "ЛНР" утверждали, что взяли под полный контроль Светлодарск и Медную Руду, населенные пункты к юго-востоку от Бахмута.

Бои продолжаются у Камышевахи, Ниркового, Берестового, Белогоровки, Покровского, Клинового, Липового и Нагорного. Российские войска также провели неудачные операции в районе Донецка в районе Авдеевки и продолжали обстреливать к северу и северо-западу от города.

Возле границы Харьковской и Донецкой областей войска РФ безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма.

В оккупированных районах Южной оси (Херсонская, Николаевская и Запорожская области) россияне готовят третью линию обороны для укрепления долгосрочного контроля и отражения возможных контрнаступлений Украины на Херсон.

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Как сообщал Главред, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются отрезать украинские подразделения от основных сил на Бахмутском направлении и создать "котел".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что военная ситуация в восточных регионах, где идет российское наступление, очень тяжелая. Оккупанты имеют преимущество в тяжелом вооружении. Чтобы отбросить их назад на Донбассе, Украине нужны реактивные системы залпового огня.

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