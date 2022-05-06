Продвижение РФ на Донбассе: в Пентагоне объяснили тактический успех оккупантов

Украинские войска продолжают оказывать героическое сопротивление оккупантам / Главред

Российские войска добились незначительного успеха в восточной части Украины, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

Несмотря на это, украинские войска продолжают оказывать героическое сопротивление и сдерживают врага, подчеркнул он.

"Российские войска достигли небольшого прогресса, в частности, в северной части Донбасса. Этот прогресс, по мнению США, не таков, какого ожидала достичь армия РФ на данный момент в этом регионе", - заявил Кирби.

При этом он отметил, что, по мнению Пентагона, украинцы оказывают очень жесткое сопротивление на линии столкновения.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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