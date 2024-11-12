"Ситуация все более напряженная": лейтенант ВСУ - о наступлении РФ на Запорожье

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Запорожском направлении. Украинские военные готовятся к тяжелым боям. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
Он отметил, россияне пытаются продвигаться в районе Ольговского - Ровнополя, которые расположены на границе с Запорожской областью.
"На Запорожском направлении обстановка все более напряженная, у всех уже сформировалось стойкое ощущение, что [нецензурно] (тяжелые бои - ред.) скоро. Кроме Работино, [нецензурно] (россияне - ред.) суетятся в районе Ольговского - Ровнополя (админграница Донецкой и Запорожской областей). Все ребята на низком старте, ждут", - отметил лейтенант ВСУ.видео дня
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в ВСУ сообщили о том, что РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении. Ситуация на южном направлении не менее напряженная, чем на других участках фронта. Он уточнил, что сейчас россияне проводят разведку боем, применяя штурмовые группы по 5-10 человек.
Эксперт Дмитрий Снегирев рассказал об успехах ВСУ на Лиманском направлении. По его словам, в районе населенного пункта Белогоровка и к востоку от него украинские военные вернули ранее утраченные позиции. Кроме этого успехи ВСУ зафиксированы в районе Серебрянского лесничества.
РФ готовит наступление на Запорожском направлении. Алексей Гетьман сообщил, что российские оккупанты в районе Гуляйполя в сторону Орехово они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-то наступательных действий на этом направлении.
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