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Скачок курса доллара: сколько сейчас стоят бензин, дизель и автогаз

23 июля 2022, 23:56

Средняя цена дизтоплива по Украине за литр составляет 55,16 грн. Минимальная цена на украинских заправках – 52,00 грн./л.

бензин, АЗС, автозаправка
Цены на бензин в Украине подскочили после повышения курса доллара / WOG

По состоянию на субботу, 23 июля, после скачка официального курса доллара, цены на бензин в Украине подскочили, стоимость дизтоплива осталась на преждем уровне, а автогаз наоборот с каждым днем дешевеет.

По информации данных мониторинга цен на auto.ria, в среднем автогаз подешевел на 57 коп./л до 30,33 грн./л. При этом цены на некоторых АЗС опустились даже ниже 30 грн./л.

Средняя цена дизтоплива по Украине за литр составляет 55,16 грн. Минимальная цена на украинских заправках – 52,00 грн./л.

Стоимость разных марок бензина на 23 июля:

  • Бензин марки А-95+ можно было купить за 51,83 грн./л,
  • обычный А-95 – за 50,63 грн./л,
  • А-92 – 49,77 (+31 коп./л).

Нацбанк поднял курс доллара

Национальный банк Украины в четверг, 21 июля, увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл. Об этом сообщается на официальном сайте украинского финансового регулятора.

Тем не менее, как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

После решения Нацбанка провести девальвацию гривны снизив официальный курс украинской валюты по отношению к доллару на 25% - до 36,5686 грн. за доллар, курс доллара в обменниках взлетел.

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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