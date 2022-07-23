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Больше 60 грн за литр: эксперт раскрыл сценарий резкого скачка цен на АЗС

23 июля 2022, 19:12

После обнародования решения регулятора по доллару операторы выставили новые цены на АЗС, пояснил Дмитрий Леушкин.

АЗС
/ pixabay.com

Новость о повышении курса доллара стала для рынка нефтепродуктов настоящим шоком, рассказал директор группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

По его словам, изначально оптовый рынок работал со старыми ценами, "а после обнародования решения регулятора все выставили новые цены", цитирует эксперта Экономическая правда.

Говоря о прогнозе цен на АЗС после повышения курса доллара, эксперт отметил: "У нас стоимость дизеля опускалась до 53 гривен за литр, а на больших объемах продаж падала до 49 грн, в то время как большие сети не спешили этого делать. Поэтому мы планируем повысить цены".

Издание добавляет, что некоторые операторы обещают поднять цены на бензин до 59 грн/литр, на дизельное топливо – до 62 грн/литр.

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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