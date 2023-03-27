Скачок тарифов на 80 грн: в lifecell объяснили, почему резко выросла цена услуг

Стоимость предоставления услуг вынуждены были пересмотреть из-за ряда причин, которые появились в результате полномасштабной войны РФ против Украины.

В lifecell объяснили, почему резко выросла цена услуг/ ua.depositphotos.com, hvylya.net

В lifecell объяснили, почему они повысили тарифы. В мобильной компании отмечают, что стоимость пакетов услуг вынуждены были пересмотреть из-за ряда факторов, которые связаны с полномасштабной войной страны-агрессора России против Украины.

Так в компании ответили на жалобу клиента, который спросил в комментариях к публикации на Facebook, почему тариф вырос сразу на 80 гривен.

"С чего лайфак тариф с 300 грн до 380 грн подняли, если качество услуг такое же осталось?", – написал мужчина.

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В lifecell в ответ на этот вопрос объяснили, что полномасштабная война РФ против Украины и экономические факторы влияют на способность компании предоставлять услуги мобильной связи, поэтому тарифы вынуждены были пересмотреть.

В компании отмечают, что на способность предоставлять услуги влияют постоянный ремонт и закупка оборудования после обстрелов, создание резерва батарей и генераторов на узловые технологические площадки по актуальному курсу валют и повышение стоимости логистики и топлива.

"Кроме потерь из-за разрушения инфраструктуры, lifecell продолжает инвестировать в расширение емкостей и строительство новых базовых станций на Западе и в центре страны, куда переместились миллионы украинцев из оккупированных регионов и областей активных боевых действий", – добавили в компании.

В lifecell объяснили, почему резко выросла цена услуг/ скрин

Напомним, в феврале 2023 года оператор мобильной связи компания lifecell объявила о новом повышении тарифов на свои услуги для украинских абонентов. Согласно полученным данным, изменения тарифных планов коснутся части абонентов, пользующихся услугами компании. При этом соответствующие сообщения начали приходить на телефоны абонентов lifecell.

Раньше Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали предоставление услуг в своих сетях для абонентов всех мобильных провайдеров России и Беларуси. С тех пор те больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, а также отправлять SMS.

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