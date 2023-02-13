Lifecell круто взвинчивает тарифы: украинцам назвали дату и новую цену

Изменения тарифных планов коснутся части абонентов, пользующихся услугами компании lifecell.

Компания lifecell объявила о повышении тарифов / Facebook/lifecellua, ua.depositphotos.com

Оператор мобильной связи компания lifecell объявила о новом повышении тарифов на свои услуги для украинских абонентов.

Согласно полученным данным, изменения тарифных планов коснутся части абонентов, пользующихся услугами компании. При этом соответствующие сообщения начали приходить на телефоны абонентов lifecell.

Обратим внимание на то, что о повышении стоимости услуги узнали абоненты, пользующиеся тарифом lifecell "4 Безлимита".

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Новый тариф lifecell: цена и сроки

Отметим, что для абонентов lifecell, которые пользуются тарифом "4 Безлимита", цена месячного пакета возрастет. Абоненты будут платить 160 гривен.

Новые цены на услуги "4 Безлимита" lifecell вводит с 22 февраля 2023 года.

Напомним, ранее Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали предоставление услуг в своих сетях для абонентов всех мобильных провайдеров России и Белоруссии.

С тех пор те больше не могут получать и совершать звонки, пользоваться интернетом, а также отправлять SMS.

До того сообщалось о планах ввести в Украине прoдажу SIM-карт для мобильной связи по паспoртам.

При этом украинцев, которые пользуются услугами мобильной связи, депутаты Рады хотели обязать регистрировать SIM-карты по паспорту.

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