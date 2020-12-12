Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье: стало известно о жестком решении СБУ

Открыто уголовное производство по факту государственной измены.
В Службе безопасности Украины отреагировали на скандал, разгоревшийся после того, как депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исполненили гимн Венгрии.
Как говорится в ответе СБУ на запрос Українських новин, открыто уголовное производство по факту государственной измены.
"Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 111 (госизмена) и части 3 статьи 358 (подделка документов)", - говорится в ответе.
Другие данные относятся к тайне досудебного расследования, в частности информация о том, допрашивались ли депутаты теробщины.
Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье:
- 30 ноября журналист Виталий Глагола сообщил, что на Закарпатье сотрудники СБУ устроили обыски у лидера партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича, а также у еще нескольких человек.
- В дальнейшем в Службе безопасности Украины подтвердила факт обысков у функционеров одного из благотворительных фондов на Закарпатье. Правоохранители также исследуют факты возможной деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
- Также в СБУ сообщили, что проверяют информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской ОТГ. 21 ноября во время принятия присяги, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии.
- По результатам проверки в СБУ обещают принять соответствующие меры реагирования.
- Глава МИД Венгрии пожаловался в НАТО и ОБСЕ из-зп обысков в офисах организаций венгерского меньшинства на Закарпатье. Он обвинил СММ ОБСЕ в том, что она установила запрет своим наблюдателям контактировать с венгерским меньшинством на Закарпатье.