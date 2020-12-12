Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье: стало известно о жестком решении СБУ

В СБУ отреагировали на скандал на Закарпатье / Фото: УНИАН

В Службе безопасности Украины отреагировали на скандал, разгоревшийся после того, как депутаты Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исполненили гимн Венгрии.

Как говорится в ответе СБУ на запрос Українських новин, открыто уголовное производство по факту государственной измены.

"Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), части 1 статьи 111 (госизмена) и части 3 статьи 358 (подделка документов)", - говорится в ответе.

Другие данные относятся к тайне досудебного расследования, в частности информация о том, допрашивались ли депутаты теробщины.

Скандал с гимном Венгрии на Закарпатье: