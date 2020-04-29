"Гламурное г*вно": Ляшко атаковал ресторан Велюр, полиция отреагировала

Ляшко устроил перформанс / Фото: скриншот

Экс-нардеп от Радикальной партии Олег Ляшко устроил перформанс возле ресторана народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко Велюр, которого журналисты уличили в нарушении карантина.

"Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют", — подписал Ляшко прямую трансляцию в Facebook.

Бывший политик вместе с соратниками решили заложить вход в ресторан. Они закрыли дверь блоками, которые пытались скрепить монтажной пеной и оставили краской из баллончика надпись: "Карантин. Закон один для всех".

"Миллионы людей из-за карантина потеряли работу, а вот эти "слуги", которые называют себя "слугами народа", а на самом деле они слуги жадности и своих денег. Вот это дорогое, гламурное г*вно, которое называется "Велюр" они для себя открывают, чтобы здесь жрать и чай покупать по 500 грн", — заявил Ляшко на видео.

Позже пресс-служба киевского управления Национальной полиции сообщила о начале расследования в связи с блокированием бывшим народным депутатом Олегом Ляшко входа в ресторан Велюр депутата от Слуги народа Николая Тищенко.

Поводом для внесения сведений о произошедшем в журнал Единого учета сообщений об уголовных правонарушениях стала публикация видео в интернете, на котором запечатлен соответствующий "перфоманс" возле ресторана Тищенко.

В полиции намерены после расследования инцидента дать правовую квалификацию происшествию.

Напомним, полиция пришла с проверкой в ресторан Велюр народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко после того, как в Интернете появилось расследование о работе заведения во время карантина, вопреки закону.

Как ранее сообщалось, скандал вокруг работы в центре Киева ресторана Велюр прокомментировала заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Все началось с того, что было опубликовано расследование о том, что ресторан Велюр во время карантина активно принимает высокопоставленных гостей.