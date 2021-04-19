Скандал с вечеринкой Тищенко в локдаун: в Слуге народа заговорили о санкциях

Николай Тищенко / УНИАН

Скандал с празднованием дня рождения жены нардепа от Слуги народа Николая Тищенко в разгар жесткого карантина прокомментировал глава партии Александр Корниенко.

Как подчеркнул он в комментарии изданию Strana.ua, в партии ждут комментарий по поводу разгоревшегося скандала от самого Тищенко.

"Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет…", - пояснил лидер Слуги народа.

По его словам, если выяснится, что ресторан в отеле Fairmont работал во время карантина, тогда санкции должны быть не только к Тищенко, но и к самому ресторану.

"Мы пока изучаем информацию. Мы неоднократно были участниками и свидетелями медиа скандалов, не только с Николаем, но и с другими депутатами. Мы уже научились делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию. У нас сейчас нет заседаний фракции из-за локдауна, но есть активноработающий чат фракции, к которому вы имеете полный доступ. Думаю, вы будете понимать, что там происходит. Неравнодушные читатели сразу сообщат", — добавил Корниенко.

Скандал с вечеринкой Тищенко: что говорят в полиции

По факту нарушения карантинных требований в гостинице на столичном Подоле следователи открыли уголовное производство.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Киеве, после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что депутат Верховной Рады устроил в гостинице в Подольском районе вечеринку, правоохранители немедленно выехали по адресу для выяснения обстоятельств.

"Сейчас полицейские общаются с руководством учреждения, осматривают помещения и проводят первоочередные следственные действия. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается", - добавили в полиуии Киева.

Новый скандал с Николаем Тищенко: