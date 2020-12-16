Сколько украинцев разочаровались в Зеленском - результаты опроса

Тем не менее, утверждают социологи, президент Зеденский все равно остается политиком года в украине
Президент Украины Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова с 4 по 9 декабря нынешнего года. "Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Владимира Зеленского Политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарованием 2020 года", ‒ рассказали социологи.
Далее, 10% респондентов назвали разочарованием года Петра Порошенко, по 2% ‒ Виктора Медведчука, Денис Шмыгаля, Юлии Тимошенко, Алексей Гончарука, 1% ‒ Святослава Вакарчука.
О разочаровании всеми без исключения политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли назвать никого.
Тем не мене, политиком-2020 20% респондентов все равно признали Владимира Зеленского. Хотя данный показатель значительно меньше, чем в конце 2019 года (тогда было 46%).
Далее, 10% опрошенных назвали политиком года Петра Порошенко, 5% - Юрия Бойко, 4% - Виктора Медведчука, 3% - Дмитрия Разумкова, 3% - Юлию Тимошенко.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В результате опроса выяснилось - в Украине валютой, которой больше всего доверяют жители страны, является доллар США.
- Евро предпочитают 21% украинцев. А вот национальную валюту, гривну, в качестве средства накоплений сейчас предпочитаю только 6% жителей Украины.