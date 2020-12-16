Сколько украинцев разочаровались в Зеленском - результаты опроса

Владимир Зеленский / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский стал для более 40% жителей страны разочарованием 2020 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели сотрудники Центра Разумкова с 4 по 9 декабря нынешнего года. "Несмотря на то, что 20% респондентов назвали Владимира Зеленского Политиком года, заметно больше (42%) назвали его разочарованием 2020 года", ‒ рассказали социологи.

Далее, 10% респондентов назвали разочарованием года Петра Порошенко, по 2% ‒ Виктора Медведчука, Денис Шмыгаля, Юлии Тимошенко, Алексей Гончарука, 1% ‒ Святослава Вакарчука.

О разочаровании всеми без исключения политиками заявили 5% респондентов, а 17% не смогли назвать никого.

Тем не мене, политиком-2020 20% респондентов все равно признали Владимира Зеленского. Хотя данный показатель значительно меньше, чем в конце 2019 года (тогда было 46%).

Далее, 10% опрошенных назвали политиком года Петра Порошенко, 5% - Юрия Бойко, 4% - Виктора Медведчука, 3% - Дмитрия Разумкова, 3% - Юлию Тимошенко.

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