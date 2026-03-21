Количество иностранных добровольцев в рядах ВСУ превысило 20 тысяч.

Количество иностранных добровольцев в рядах ВСУ превысило 20 тысяч

Набирать добровольцев в ВСУ помогает "сарафанное радио"

Подходы к привлечению иностранных бойцов нуждаются в корректировке

Украина активно развивает направление привлечения иностранцев к службе в Вооруженных силах. В настоящее время на стороне ВСУ воюют около 20 тысяч граждан других стран, что составляет примерно 2% от общей численности Сил обороны. Ожидается, что это число продолжит расти. Об этом изданию DW рассказали источники в ВСУ, разведке и Национальной гвардии.

По данным DW, несмотря на усилия украинских властей по набору добровольцев за рубежом, наибольшую эффективность показало так называемое "сарафанное радио". Идейно мотивированные бойцы привлекали таких же единомышленников, а военные с опытом - своих бывших сослуживцев. Об этом сообщили представители нескольких подразделений, где служат иностранцы.

Особенно заметно увеличилось число добровольцев из Колумбии. При этом даже существенные различия в боевом опыте не стали препятствием для их участия.

Как отметил начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках ВСУ Константин Милевский, колумбийские военные ранее вели боевые действия против партизан и наркокартелей в джунглях, тогда как в Украине им пришлось столкнуться с регулярной армией, использующей ракеты и беспилотники.

В то же время он подчеркнул, что подходы к привлечению иностранных бойцов нуждаются в корректировке.

По его словам, важно не только рассматривать Украину как место заработка, но и помочь иностранцам глубже понять цели войны.

Интернациональный легион - главное

Отметим, в конце 2025 года Украина фактически распустила Интернациональный легион в его изначальном виде. Иностранных бойцов перевели в штурмовые полки регулярной армии (в частности, 253-го штурмового полка 129-й бригады), где они будут выполнять самые опасные задачи.

При этом в командовании ВСУ подчеркивали, что речь идет не о ликвидации Интернационального легиона, а об интеграции в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Легионеры будут сохранять все права, социальные гарантии и уровень обеспечения на уровне с украинскими военными, иметь доступ к лучшей логистике, вооружению и возможности переквалификации.

В декабре 2025 года в боях за Украину погибли двое американских добровольцев - военнослужащих Международного легиона оборонной разведки Украины.

Об источнике: Deutsche Welle (DW) Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия. "Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля). Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

