Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сколько в рядах ВСУ иностранных добровольцев: СМИ назвали количество

Виталий Кирсанов
21 марта 2026, 15:19
Количество иностранных добровольцев в рядах ВСУ превысило 20 тысяч
Количество иностранных добровольцев в рядах ВСУ превысило 20 тысяч / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/2InternationalLegion, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Набирать добровольцев в ВСУ помогает "сарафанное радио"
  • Подходы к привлечению иностранных бойцов нуждаются в корректировке

Украина активно развивает направление привлечения иностранцев к службе в Вооруженных силах. В настоящее время на стороне ВСУ воюют около 20 тысяч граждан других стран, что составляет примерно 2% от общей численности Сил обороны. Ожидается, что это число продолжит расти. Об этом изданию DW рассказали источники в ВСУ, разведке и Национальной гвардии.

По данным DW, несмотря на усилия украинских властей по набору добровольцев за рубежом, наибольшую эффективность показало так называемое "сарафанное радио". Идейно мотивированные бойцы привлекали таких же единомышленников, а военные с опытом - своих бывших сослуживцев. Об этом сообщили представители нескольких подразделений, где служат иностранцы.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Особенно заметно увеличилось число добровольцев из Колумбии. При этом даже существенные различия в боевом опыте не стали препятствием для их участия.

Как отметил начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках ВСУ Константин Милевский, колумбийские военные ранее вели боевые действия против партизан и наркокартелей в джунглях, тогда как в Украине им пришлось столкнуться с регулярной армией, использующей ракеты и беспилотники.

В то же время он подчеркнул, что подходы к привлечению иностранных бойцов нуждаются в корректировке.

По его словам, важно не только рассматривать Украину как место заработка, но и помочь иностранцам глубже понять цели войны.

Интернациональный легион - главное

Отметим, в конце 2025 года Украина фактически распустила Интернациональный легион в его изначальном виде. Иностранных бойцов перевели в штурмовые полки регулярной армии (в частности, 253-го штурмового полка 129-й бригады), где они будут выполнять самые опасные задачи.

При этом в командовании ВСУ подчеркивали, что речь идет не о ликвидации Интернационального легиона, а об интеграции в состав штурмовых подразделений Сухопутных войск. Легионеры будут сохранять все права, социальные гарантии и уровень обеспечения на уровне с украинскими военными, иметь доступ к лучшей логистике, вооружению и возможности переквалификации.

В декабре 2025 года в боях за Украину погибли двое американских добровольцев - военнослужащих Международного легиона оборонной разведки Украины.

Об источнике: Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, вещающий на зарубежье. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ доброволец Колумбия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять