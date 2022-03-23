"Сложно очень, иногда скандально": Зеленский о переговорах с Россией

Владимир Зеленский / Фото Reuters

Переговоры Украины с Россией по завершению войны проходят фактически ежедневно. Как рассказал в ночном видеообращении 22 марта президент Украины Владимир Зеленский, они - очень сложные.

"Продолжаем работать на разных уровнях и ради того, чтобы побуждать Россию к миру, к прекращению этой жестокой войны. Работают украинские представители в продолжающихся фактически ежедневно переговорах. Сложно очень! Иногда скандально. Но шаг за шагом идем вперед", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил международных партнеров.

"Благодарю всех международных посредников, которые борются за Украину, за Европу, за правду, которые доносят в Москву реальную картину, честную и побуждают смотреть реалистично на происходящее в боях и на то, что мир не остановится в защите правды, нашей правды", – сказал Зеленский.

Переговоры Украины и России

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры Киева и Москвы по разрешению вооруженной конфронтации могут продлиться несколько недель. По его словам, Украина по-прежнему требует прекращения огня, вывода российских войск со своих территорий, гарантии безопасности и "политическое урегулирование спорных территорий".

Ранее Зеленский заявил о том, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России на это не пойдет ни власть, ни народ.

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