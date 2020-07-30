Нардеп от Слуги народа угодил в драку: СМИ назвали фамилию и рассказали подробности

СМИ называют пострадавшим в драке нардепом Андрея Одарченко/ sq.com.ua

Избранный по мажоритарному округу №170 в Харькове народный депутат от фракции Слуга народа Андрей Одарченко стал фигурантом драки в одном из кафе в Херсонской области.

Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Согласно приведенным данным, Одарченко отдыхал в поселке Железный Порт на побережье Черного моря. Вдруг между ним и другим посетителем кафе произошел конфликт, которые перерос в драку. Одарченко был нанесен удар по лицу.

По информации журналистов, Одарченко решил не обращаться за помощью к врачам и проходить медицинское освидетельствование. Полиция расследует дело по обстоятельствам нанесения легких телесных повреждений.Читайте такжеНа нардепа Заславского напали на заправке: в Слуге народа подтвердили драку

Парламентарий инцидент пока не прокомментировал.

Ранее в Сети сообщили о том, что якобы народный депутат от Слуги народа Андрей Стихарский под воздействием алкогольных или наркотических веществ набросился на посетителей одного из кафе.

Напомним, в июне на одной из заправок в Житомирской области избили еще одного депутата от Слуги народа Юрия Заславского. Как рассказал сам народный избранник, конфликт произошел случайно – словесная перепалка перешла в драку. Парламентарий также утверждает, что нападавшего он лично не знает.