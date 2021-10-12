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Поляков не был случайным пассажиром: в МВД раскрыли детали расследования смерти нардепа

12 октября 2021, 11:19
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Сначала водитель сказал, что случайно подобрал пассажира. Позже выяснилось, что он некоторое время следовал за авто, в котором был нардеп вместе со свидетелем.

Антон Поляков
Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, в котором умер / Фото t.me/pavlovskynews

Народный депутат Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, в котором впоследствии и скончался. Как рассказал представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко, таксист изменил показания.

Сначала водитель такси сказал, что он случайно подобрал пассажира.

"На самом деле он не случайно подобрал, он некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе со свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль (такси, - ред.)... Поляков не был случайным пассажиром", - сказал Шевченко в эфире Украина 24.

Представитель МВД добавил, что сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь контактировал.

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Смерть нардепа Полякова

В ночь на пятницу, 8 октября, умер Антон Поляков - народный депутат Украины. Мужчина ехал в такси, по дороге ему стало плохо. Его пытались реанимировать врачи скорой, но спасти народного избранника им не удалось.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

В организме умершего нардепа Антона Полякова действительно нашли остатки наркотического препарата метадон, сказал представитель МВД Артем Шевченко.

Сопредседатель депутатской группы За будущее (в которой состоял покойный Антон Поляков) Тарас Батенко заявил, что сомневается в естественных причинах смерти нардепа. Кроме того, по его словам, никаких наркотических веществ Антон Поляков не употреблял.

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Полиция Львова новости Украины Антон Поляков
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