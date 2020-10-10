"Смерть из-за пива или вопроса": в Киеве у метро человека забили до смерти – СМИ

В Киеве сегодня человека забили до смерти, выяснили журналисты / pexels.com

В Киеве в субботу, 10 октября, рано утром – в 5 утра, недалеко от станций метро Минская и Оболонь жестоко убили человека.

По предварительным сведениям, один сильно пьяный парень убил другого парня после конфликта из-за бутылки пива и был задержан, сообщил Киев без цензуры в Instagram.

В сообщении отмечается, что до гибели парень оказался на асфальте, а злоумышленник прыгал ему на голову.

В Telegram-канале Киев Сейчас говорится, что у Минской парень забил мужчину до смерти, предварительно, после того, как тот спросил, работает ли метрополитен.