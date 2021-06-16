Случайно убил: в Киеве пьяный мужчина толкнул под грузовик велосипедиста

Отец прощается с погибшим сыном / t.me/dtpkievua

В Киеве по улице Зодчих (Окружная) во вторник, 15 июня, произошло смертельное ДТП. Пьяный мужчина толкнул под колеса грузовика велосипедиста, которым оказался 27-летний травматолог Киевской больницы №7. Он скончался мгновенно.

Виновника ДТП сразу задержали водители. Очевидцы утверждают, что трагедия произошла случайно и пьяный нечаянно толкнул велосипедиста из-за плохой координации движения. Пешеход резко изменил направление и натолкнулся на велосипедиста, который двигался навстречу.Читайте такжеПод Черниговом коп насмерть сбил велосипедиста: жуткое фото с места ДТП

На кадрах видео, опубликованного на telegram-канале dtp.kiev.ua, видно, что велосипед бросило на грузовик и затем разорвало голову о бордюрный камень.

"Он был без шлема, в шлеме шансы были бы", - говорится в сообщениия.

Напомним, ранее в Виннице пьяная женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего Андрея Тарасюка, который шел по тротуару в школу. Он получил проникающую черепно-мозговую травму с повреждением коры головного мозга, у него есть переломы ног и рук. Мальчик попал в реанимацию и был в коме, ему сделали операцию.

Анализы показали в крови у женщины 3,3 промилле алкоголя (в 16,5 раза больше нормы). Более того, в салоне автомобиля наблюдался сильный запах спиртного.

26 мая Винницкий городской суд удовлетворил это ходатайство и одновременно назначил денежный залог в сумме 181 тысяча гривен. Однако адвокат подозреваемой добился, чтобы ее выпустили из СИЗО, мол, она стоит на учете в наркологическом диспансере с диагнозом алкоголизм. На виновницу ДТП надели электронный браслет и изъяли загранпаспорт.