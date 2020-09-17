СМИ назвали основного претендента на замену Холодницкому

Андрей Костин / УНИАН

Новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), по всей вероятности, назначат нардепа от Слуги народа ‒ руководителя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на источник в политсиле президента Зеленского. По его информации, именно Андрей Костин является основным претендентом на пост руководителя САП. Отмечается, что до избрания в Раду Костин много лет работал адвокатом в Одессе.

Сам нардеп на вопрос журналистов, будет ли он принимать участие в конкурсе на должность руководителя САП, однозначного ответа не дал

"В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея ‒ это всегда повод над ней поразмыслить", ‒ сказал депутат.

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