СМИ назвали основного претендента на замену Холодницкому

По данным журналистов, круг кандидатов на пост антикоррупционного прокурора очень невелик.
Новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), по всей вероятности, назначат нардепа от Слуги народа ‒ руководителя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина.
Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на источник в политсиле президента Зеленского. По его информации, именно Андрей Костин является основным претендентом на пост руководителя САП. Отмечается, что до избрания в Раду Костин много лет работал адвокатом в Одессе.
Сам нардеп на вопрос журналистов, будет ли он принимать участие в конкурсе на должность руководителя САП, однозначного ответа не дал
"В прессе встречается масса всяких интересных идей. Интересная идея ‒ это всегда повод над ней поразмыслить", ‒ сказал депутат.
Отставка Холодницкого - что было ранее:
- 21 августа 2020 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла его заявление и подписала приказ об увольнении.
- Уточнять причины своей отставки Холодницкий не стал.
- В июне 2020 года СМИ сообщали, что в Офисе генерального прокурора открыли дисциплинарное производство против Холодницкого, его могли отстранить от должности.
Автор: Дмитрий Видоменко