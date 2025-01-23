СМИ: Украина завершает разработку реформы для добровольного призыва 18-25-летних

Кабмин и Минобороны изучает причины, по которым мобилизационные мероприятия провалились.

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Кратко:

Нынешняя мобилизация не восполняет потери на поле боя

В Украине имеется "огромный мобилизационный ресурс"

Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва для привлечения 18-25-летних мужчин в ряды защитников страны. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на издание Associated Press.

Бывший командир 93 ОМБр, а ныне заместитель руководителя Офиса президента полковник Павел Палиса заявил, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку существующая система призыва, унаследованная от советских времен, мешает прогрессу.

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Отмечается, что хотя Украина приняла закон о мобилизации прошлой весной и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не оказали должного влияния на пополнение рядов и восполнение потерь на поле боя.

Одной из инициатив является план, который Палиса назвал "честным контрактом" и который включает в себя финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. План направлен на привлечение в основном 18-25-летних, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации.

По словам Палисы, эта работа находится на завершающей стадии и может помочь отреагировать на призывы администраций Байдена и Трампа о том, что Украина могла бы увеличить численность своей армии, снизив призывной возраст.

"На данный момент я считаю, что нам нужно начать открытый диалог с обществом. Потому что защита государства - это не только обязанность Вооруженных сил. Это долг каждого гражданина Украины, и это его обязанность", - отметил он.

Он утверждает, что его ведомство в сотрудничестве с Кабинетом министров и Министерством обороны изучает причины, по которым мобилизационные мероприятия не увенчались успехом.

"На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс. По моему мнению, на данный момент он превышает то, что нам нужно для решения определенных задач на фронте. Механизм, который мы имеем в настоящее время, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть", - добавил Палиса.

Снижение мобилизационного возраста - новости по теме

Как сообщал Главред, в Верховной Раде на данный момент отсутствуют законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет, заявил народный депутат Федор Вениславский. Он уточнил, что среди лиц до 25 лет мобилизуют только для тех, кто проходил военную кафедру или срочную службу, остальные могут быть мобилизованы только добровольно.

Также представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что США готовы экипировать и обучить новых мобилизованных военных, если Украина снизит мобилизационный возраст.

Кроме этого, мобилизовать 18-летних студентов после завершения БЗВП в вузах в Украине невозможно, заявил нардеп Алексей Гончаренко. Мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а для молодежи в возрасте 18-25 лет возможно только добровольное подписание контракта.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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