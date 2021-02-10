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СМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера Рады

10 февраля 2021, 08:04
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Форсировать вопрос замены главы парламента пока не будут, поскольку для этого нужно публично объяснить, что не так с Разумковым.

Разумков
Дмитрий Разумков якобы старается не зависеть от ОП / УНИАН

В Офисе президента недовольны тем, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков проявляет слишком много самостоятельности, имеет собственные политические амбиции и старается не зависеть от ОП.

В связи с этим Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя парламента действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Последнего якобы специально для этого готовят. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Стефанчук выглядит наиболее приемлемой кандидатурой на должность спикера, однако ему не хватает медийности.

"Как рассказывают в окружении Зеленского, президент был бы не против подсадить Стефанчук на ступень выше в парламентской иерархии. Но есть проблема – эта ступень уже занята", – пишет издание.

Форсировать вопрос замены спикера пока не будут, поскольку для этого нужно публично объяснить, что не так с Разумковым и найти голоса в поддержку Стефанчука.

Для продвижения вице-спикера и работы над неутешительной для Зеленского социологией были созданы специальные "тройки", которые занимаются различными сферами. Модерировать их работу и должен Стефанук для формирования образа "государственника".

По словам источников УП, "тройки" – это около 20 профильных групп, в каждую из которых входят соответствующий председатель комитета Рады, член Кабмина и заместитель главы ОПУ. Их задача – составить план и написать законы под программу президента".

Один из представителей правительства пояснил, что есть экономическая "тройка", финансовая, налоговая и так далее.

"Вот сколько комитетов в Раде – столько примерно и "троек". На них решают, какие законы надо подготовить, чтобы выполнить обещания Зеленского, что именно туда записать, и когда это можно провести через комитеты и Раду", - рассказал собеседник издания.

Уточняется, что Разумков в процесс работы "троек" вообще не вовлечен.

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Напомним:

  • По результатам всеукраинского опроса, проведенного Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля, если бы во второй тур президентских выборов вышли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и действующий президент Владимир Зеленский, то Зеленский стал бы победителем.
  • Главу парламента поддержали бы 39,9% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 60,1%.
  • В то же время по данным исследования, Разумков во втором туре победил бы пятого президента Петра Порошенко и лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко.

Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук новости Украины Офис президента
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