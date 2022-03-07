Смотрят фото разрушенных городов в Париже: Подоляк пристыдил окружение, которое не защищает Украину

Подоляк пристыдил окружение, которое не защищает Украину / Twitter Михаил Подоляк

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что очевидно некоторым друзьям из его окружения приятнее проводить время в Париже или Берлине, чем бороться за свою страну во время войны.

Он отметил, что многие сидят в кафе за границей и смотрят на фотографии разрушенных украинских городов. Об этом Подоляк написал в Twitter.

"Судя по всему, нашим друзьям приятно сидеть в уютных кафе Парижа, Берлина, Нью-Йорка или Будапешта. Неспешно пить черный кофе с круассаном и долго смотреть на фотографии украинских городов, которые в прямом эфире сносят с лица земли", – отметил советник главы ОП.

Однако украинские города не сдаются и будут бороться и дальше, подчеркнул он.

"А города наши, умирая, всё-таки борются", – написал Подоляк.

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Напомним, сегодня, 7 марта, начался 12-ый день войны России против Украины. Враг продолжает наступательную операцию. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

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