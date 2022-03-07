Смотрят фото разрушенных городов в Париже: Подоляк пристыдил окружение, которое не защищает Украину

Он обратил внимание, что кое-кто из его знакомых не пытается бороться за свою страну в условиях войны.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что очевидно некоторым друзьям из его окружения приятнее проводить время в Париже или Берлине, чем бороться за свою страну во время войны.
Он отметил, что многие сидят в кафе за границей и смотрят на фотографии разрушенных украинских городов. Об этом Подоляк написал в Twitter.
"Судя по всему, нашим друзьям приятно сидеть в уютных кафе Парижа, Берлина, Нью-Йорка или Будапешта. Неспешно пить черный кофе с круассаном и долго смотреть на фотографии украинских городов, которые в прямом эфире сносят с лица земли", – отметил советник главы ОП.
Однако украинские города не сдаются и будут бороться и дальше, подчеркнул он.
"А города наши, умирая, всё-таки борются", – написал Подоляк.
Напомним, сегодня, 7 марта, начался 12-ый день войны России против Украины. Враг продолжает наступательную операцию. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.
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