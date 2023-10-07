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"Снова будет насилие": Столтенберг призвал не дать Путину победить в Украине

Анна Ярославская
7 октября 2023, 11:57 обновлено 7 октября, 11:57
Эскалация, которой так боятся некоторые страны из-за поставок оружия ВСУ, блекнет на фоне угроз, с которыми столкнется мир в случае победы РФ.
Йенс Столтенберг, Владимир Путин
Йенс Столтенберг призвал не дать Путину победить в войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад не может разрешить российскому диктатору Владимиру Путину выиграть войну против Украины, так как это будет означать новую агрессию и еще большее насилие.

Такое заявление в интервью Welt Столтенберг озвучил, комментируя решение Германии передать Украине еще одну систему Patriot на фоне возможного наращивания Россией атак на украинскую энергосистему с приходом холодов.

"Я приветствую заявление Германии о том, что она пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot", - сказал он.

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По его словам, риски эскалации, из-за боязни которых некоторые европейские страны крайне осторожно относятся к поставкам Украине оружия, блекнут на фоне угроз, с которыми столкнется мир в случае победы РФ в Украине.

"Я понимаю обеспокоенность, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но этот риск блекнет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну. Если Путин выиграет войну в Украине, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что следует ожидать новых российских атак на украинскую энергосистему. Поэтому противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения жизней украинцев.

Он также назвал "решительной" поддержку, которую Берлин оказывает Киеву.

"Поставки оружия – это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", – отметил Столтенберг.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал предоставить Украине дополнительные системы Patriot, которые блестяще себя зарекомендовали при отражении воздушных атак РФ.

Ранее председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что этой зимой враг, скорее всего, снова активизирует удары по энергетике, потому украинские власти регулярно призывают Запад активнее помогать передовыми средствами ПВО.

В свою очередь, уомандующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Украина получила больше систем противовоздушной обороны с прошлой зимы, поэтому эффективность работы во время очередных российских обстрелов будет выше.

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война в Украине НАТО Владимир Путин Йенс Столтенберг война России и Украины
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