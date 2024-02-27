'Снова фейковые уголовные дела и давление на бизнес': социолог об обысках ГБР в 'Синево'

По мнению социолога, ГБР в Украине продолжает проводить безосновательные обыски бизнеса, тогда как создание бизнес-совета и личное вмешательство президента Владимира Зеленского в проблему давления силовиков на бизнес ни к чему не привели.

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Фото: Синево

В Украине во время войны Государственное бюро расследований продолжает оказывать давление на предпринимателей, ведь там уверены – им за это ничего не будет. Почему вместо следования европейским ценностям и действиям в рамках правовых норм силовики в Украине предпочитают маски-шоу и продолжают кошмарить обычных предпринимателей? Об этом пишет социолог, десантник ВСУ Сергей Штепа в авторской колонке "Манифесты не работают, или почему ГБР снова кошмарит бизнес в Украине?".

"Не успели остыть соцсети от скандальных обысков компании Игоря Мазепы, как 27 февраля ГБР снова "посетило" бизнес с обысками. И что интересно, такие маски-шоу происходят постоянно, как президент Владимир Зеленский отправляется в командировку за границу. Так и на этот раз. Государственное бюро расследований наложило арест на здание главного офиса и Центральной лаборатории "Синево" в Киеве. Конечно, арест, как сообщают в компании, абсолютно безоснователен и противозаконен, и в результате действий ГБР компания будет вынуждена прекратить деятельность в этом здании, и это фактически приведет к полной остановке сети лабораторий "Синево" в Украине, а 300 тысяч пациентов останутся без услуг современной лабораторной диагностики", - говорится в колонке Сергея Штепы.

По его данным, уголовное производство, в рамках которого ГБР наложило арест на здание, ведут по факту якобы незаконного вывода из государственной собственности недвижимого имущества в период с 2016-го по 2021 год. Однако это уголовное производство вообще не имеет отношения ни к международной группе Medicover (собственно, которая владеет сетью лабораторий), ни к принадлежащему ей зданию, на которое наложен арест. Ведь международная группа Medicover купила здание еще в 2010 году у физических лиц.

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"То есть, опять те же любимые приемы ГБР: создать уголовное производство, которое на самом деле никаким образом не соответствует реальности. А все для того, чтобы "встряхнуть" бизнес. Похожая история же была месяц назад и с бизнесменом Игорем Мазепой, которого обвинили в незаконном выводе земли Киевской ГЭС в частную собственность", - считает Штепа.

По его мнению, громкие заявления чиновников, заседание СНБО и создание Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, которое произошло сразу после скандальных обысков компании Игоря Мазепы, к сожалению, не привели к положительным результатам, ведь ГБР продолжает устраивать маски-шоу для бизнеса в Украине.

"ГБР снова устроило маски-шоу и давит на тот же белый и прозрачный бизнес, о решении проблем которого заявил Владимир Зеленский. Теперь жертвой давления стала известная современная сеть лабораторий "Синево". Конечно, такие крайне, мягко говоря, некрасивые события не могут происходить сами по себе. В "кулуарах" активно обсуждают, что план обысков для давления на бизнес составляет заместитель Генпрокурора Антон Войтенко, который, по данным авторитетных источников, является человеком известного Олега Татарова. Конечно, так же заинтересован в маскараде против легального бизнеса и нынешний директор ГБР Алексей Сухачев, которого когда-то уволили из Генпрокуратуры за незнание законодательства", - отмечает автор колонки.

Он добавляет: во время войны и при бешеном оттоке инвестиций совершенно непонятно, кто берет на себя смелость создавать проблемы бизнесу, налогоплательщикам, тем людям, предприятиям, которые платят налоги в госбюджет, помогают ВСУ и переселенцам, предоставляют рабочие места.

"Правовое европейское государство - это не только собирать совещания и провозглашать громкие лозунги, это не форумы, на которых делаются пиар-заявления. Правовое государство - это, в частности, защищенность экономики от нелегальных действий наглых силовых структур. И в этом вопросе власть, к сожалению, до сих пор подыгрывает тем, кто действует вне рамок законодательства", - уверен эксперт.

Напомним, 27 февраля ГБР пришли с обысками в офис компании "Синево Украина". В "Синево Украина" уже заявили, что компания вскоре будет вынуждена прекратить деятельность своего главного офиса и Центральной лаборатории. Это приведет к полной остановке лабораторий компании в Украине.

Ранее сообщалось, что основатель компании Concorde Capital бизнесмен Игорь Мазепа жалуется на давление со стороны силовиков. По его словам, ГБР изъяло печати, электронные ключи, лицензии компаний, которые не имеют никакого отношения к делу.

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