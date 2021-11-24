Со дна Черного моря подняли тело третьего рыбака, погибшего возле острова Березань

Тело погибшего рыбака нашли на глубине шести метров / ГСЧС Украины

В Николаевской области водолазы нашли тело третьего рыбака, который погиб вследствие опрокидывания лодки возле острова Березань.

"Сегодня утром тело третьего мужчины 1967 г. р. и лодку, которые утонули в Черном море вблизи о. Березань, на глубине шести метров обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области", – сообщила пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла накануне. Перевернутую лодку и тела двух рыбаков нашел утром 22 ноября местный рыбак. Он вызвал спасателей. Тела двух погибших мужчин 72 и 60 лет транспортировали на берег с помощью резиновой лодки.

Очевидец сообщил, что в лодке находились три человека, поэтому спасатели начали поиски. Третьего погибшего удалось найти только сейчас. Тело 54-летнего мужчины находилось на глубине шести метров. Его подняли на поверхность водолазы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области перевернулась лодка с пограничниками, погиб офицер. Трагедия произошла на озере Тудорово. В лодке находилось четверо сотрудников Госпогранслужбы. Они рассказали, что перевернулись из-за ухудшения погодных условий.

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