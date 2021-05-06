На Одесчине перевернулась лодка с пограничниками, погиб офицер

На Одесчине погиб майор ГПСУ / dpsu.gov.ua

В Одесской области в среду, 5 мая, на озере Тудорово перевернулась лодка, в которой были пограничники, патрулирующие границу. В лодке находились четверо пограничников, один из них пропал. Была начата спасательная операция.

В четверг, 6 числа, около 12 часов тело пропавшего пограничника нашли спасатели, говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.

По словам выживших сотрудников ГПСУ, лодка перевернулась из-за того, что ухудшились погодные условия.

В ведомстве добавили, что пропавший пограничник – 32-летний майор Константин Коняев, который охранял границу свыше 15 лет.

На Одесчине погиб майор-пограничник Константин Коняев / dpsu.gov.ua

Константин Коняев занимал пост замначальника отдела пограничной службы Маяки по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда. Женат, у него осталось двое детей.

На Одесчине погиб офицер-пограничник – видео с места трагедии