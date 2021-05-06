На Одесчине перевернулась лодка с пограничниками, погиб офицер

Пограничник найден мертвым сегодня днем, сообщили в ГПСУ.
В Одесской области в среду, 5 мая, на озере Тудорово перевернулась лодка, в которой были пограничники, патрулирующие границу. В лодке находились четверо пограничников, один из них пропал. Была начата спасательная операция.
В четверг, 6 числа, около 12 часов тело пропавшего пограничника нашли спасатели, говорится на сайте Государственной пограничной службы Украины.
По словам выживших сотрудников ГПСУ, лодка перевернулась из-за того, что ухудшились погодные условия.
В ведомстве добавили, что пропавший пограничник – 32-летний майор Константин Коняев, который охранял границу свыше 15 лет.
Константин Коняев занимал пост замначальника отдела пограничной службы Маяки по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда. Женат, у него осталось двое детей.
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- Справка. Тудорово озеро находится в Беляевском районе Одесской области возле украинско-молдавской границы.
- Озеро является одним из крупнейших в пойме Днестра, пишет Википедия. Длина озера почти 3 километра, а ширина – 1,5 км. Самая большая глубина составляет 1 метр.