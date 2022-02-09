"Со мной перестали общаться и издевались": Рябчук впервые рассказал, зачем расстрелял солдат

Рябчук / Информатор

20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук рассказал, что случилось на самом деле и почему устроил стрельбу на Южмаше.

Как известно, в ГБР рассматривают три версии трагедии в Днепре. Это - неуставные отношения, психическое состояние или чье-либо поручение.

В ходе допроса подозреваемый Артемий Рябчук рассказал, что причиной его поступка стала злоба на несправедливость.

"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел", - говорит на видео парень, передает ТСН.

Подозреваемый несколько часов подробно рассказал и о поступке и о том, что предшествовало. Мечтал о службе, но не такой – объясняет Артемий Рябчук. Он сам захотел пойти на срочную службу, стремился быть спецназовцем.

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Когда попал в часть, реальность оказалось не такой

"График немного убийственный. Не успеваешь отдохнуть. Если контрактники заступают сутки через три, то мы сутки через сутки. На карауле нужно все время убирать. И старшие постоянно за этим следят", - говорит Рябчук.

Говорит, что насилия или вымогательства не было. Однако его угнетали несправедливость и нелепые задачи.

"Я выхожу в свитлицу, а там вроде бы парты криво разложены. Нам давали нитки, чтобы мы их натягивали и ставили парты ровно. Я посреди ночи это делал вместо того, чтобы выспаться", - говорит подозреваемый.

Обзывали "вкидышем"

По словам Рябчука, все обострилось в январе. Вмешался в ссору двух военных, разнял их и доложил об инциденте командиру.

"Не успел дойти до начальника стражи, как мне начали кричать в спину о том, что у них не любят вкидышей". Со мной перестали общаться даже те, с кем мы нормально контактировали. Я чувствовал себя ненужным в нашей роте", - говорит Артемий Рябчук.

Как рассказал следователь из отдела ГБР Андрей Саляк, Рябчука действительно обзывали "вкидышем".

"И это очень его психологически поразило в негативном плане", – говорит следователь.

Рябчук объяснил, зачем устроил стрельбу

26 января утром нацгвардейцы заехали на суточное дежурство на Южмаш. Артемий Рябчук рассказал, что вечером, когда он должен был отдыхать, ему приказали развесить таблички в комнатах с описанием имущества. Потом не мог заснуть, а когда вступил в тревожную группу, эмоционально почувствовал себя еще хуже.

"Я сижу, жду, книгу пытаюсь читать. В голову ничего не лезет. Здесь заходят и спрашивают, почему не убрано, почему бушлаты не натянуты. И тут меня здесь просто "переклинило". Я был в таком состоянии, что взял автомат и зарядил его", - говорит во время допроса подозреваемый нацгвардеец.

Свою вину признал при избрании меры пресечения. Но как только у Рябчука появились новые адвокаты, от показаний он отказался.

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Расстрел нацгвардейцем людей в Днепре

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода 27 января около 4 часов утра нацгвардеец Артём Рябчук устроил стрельбу по сослуживцам. Он убил 4 коллег и ранил еще пятерых, а когда пытался выйти из Южмаша, застрелил гражданскую – работницу завода, которая отказалась отдать ему ключи от ворот.

Рябчук скрылся с места трагедии с оружием и патронами. Позже его задержали. ГБР открыло уголовное производство.

После трагических событий начали всплывать данные об издевательствах, которые систематически происходили в воинской части Нацгвардии, в которой служил Рябчук. Бывшие служащие воинской части 3021 в Днепре рассказали, что руководство части давило на солдат.

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