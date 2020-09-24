Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают режим Лукашенко

Сотрудники Киевского международного института социологии провели большое исследование на тему того, поддерживают ли украинцы Александра Лукашенко.
Около 30% украинцев в ситуации, которая сложилась с массовыми протестами после президентских выборов в Беларуси 9 августа, поддерживают действующего руководителя государства Александра Лукашенко.
Такие результаты показал опрос, проведенный сотрудниками Киевского международного института социологии.
"По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Александра Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов", ‒ рассказали социологи.
Респондентов, которые поддерживают протестующих, гораздо больше на Западе и в Центре, а тех, кто поддерживает режим Лукашенко, – на Юге и Востоке Украины.
Опрос проходил с 12 по 16 сентября 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено две тысячи респондентов от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме захваченного РФ Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
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Протесты в Беларуси - что было ранее:
- 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны, на которых победу, согласно данным Центризбиркома, одержал победу действующий президент Александр Лукашенко – он набрал 80,10% голосов избирателей.
- После ряда событий, связанных с фальсификацией выборов и избиением людей в ходе протестов в Беларуси, избирательный процесс в РБ осудило международное сообщество. В Евросоюзе не признали белорусские выборы и готовят санкции против Минска.
- В среду, 23 сентября, состоялась официальная и полусекретная церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. Политик продолжает править страной уже более 26 лет.
- Германия, Словакия, Литва и Латвия в тот же день не признали Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
- В Украине также приняли решение не признавать Лукашенко законно избранным главой республики Беларусь.