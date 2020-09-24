Социологи выяснили, сколько украинцев поддерживают режим Лукашенко

Александр Лукашенко / УНИАН

Около 30% украинцев в ситуации, которая сложилась с массовыми протестами после президентских выборов в Беларуси 9 августа, поддерживают действующего руководителя государства Александра Лукашенко.

Такие результаты показал опрос, проведенный сотрудниками Киевского международного института социологии.

"По результатам опроса, 45,3% всех украинцев поддерживают протестующих. Александра Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов", ‒ рассказали социологи.

Респондентов, которые поддерживают протестующих, гораздо больше на Западе и в Центре, а тех, кто поддерживает режим Лукашенко, – на Юге и Востоке Украины.

Опрос проходил с 12 по 16 сентября 2020 года методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено две тысячи респондентов от 18 лет и старше по всей территории Украины, кроме захваченного РФ Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

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